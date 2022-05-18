Скаут ЦСКА дал прогноз на матчи «Финала четырех» Евролиги

Скаут ЦСКА Денис Годлевский поделился своим мнением о решающих играх сезона Евролиги-2021/22. В первом полуфинале встретятся «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес», во втором — «Барселона» — «Реал». «Финал четырех» проходит в Белграде. Полуфиналы состоятся в четверг, 19 марта, финал и матч за третье место — 21 марта.

«Барселона» — «Реал»

«Эти команды постоянно играют друг против друга, — отметил «СЭ» Денис Годлевский. — В чемпионате Испании, Кубка Короля, Евролиге. По моему личному ощущению в последнее время чаще выигрывает «Барселона» (в этом сезоне мадридцы проиграли все пять матчей коллективу Шарунаса Ясикявичюса. — Прим. «СЭ»). Но команды отлично знают друг друга, на это дерби у игроков всегда особый настрой. Так что в одной конкретной игре произойти может все что угодно. Фаворита тут точно нет.

Кто может стать Х-фактором? У «Барсы» это Никола Миротич. Знаю, что он сильно обижен, что его не включили в символическую пятерку ACB. Наверняка, он будет стараться с удвоенной энергий, чтобы показать себя на уровне «Финала четырех». Завоевать приз MVP в Белграде. Плюс отмечу таких опытных людей, как Калатес и Дэвис. Эта троица — основная ударная сила каталонцев. Плюс снайперы — Курич и Йокубайтис. Что касается «Реала», то, конечно, в первую очередь стоит сказать про Тавареша и Ябуселе. В этом сезоне Ласо частично поменял тактику команды под французского форварда. Раньше на этой позиции результата давал Рэндолф. Сейчас акцент сменили на Ябуселе. В целом обе команды великолепно упакованы в плане ростера. В одной конкретной игре все будут решать персоналии и их настрой".

«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес»

«Эфес» — фаворит, — считает Денис Годлевский. — Все-таки это действующий чемпион турнира, который сохранил костяк. В наличии Атамана сыгранные, опытные баскетболисты, которые знают, как играть и побеждать в «Финале четырех». Особенно это касается защитников — Мицича, Ларкина, Бобуа. Но у греков есть тренер Барцокас. Он выигрывал «Финал четырех» с «Олимпиакосом», выходил туда с «Локомотивом-Кубань». У него тоже есть прекрасное понимание, как выиграть один конкретный матч. Плюс есть опытные игроки, такие как Слукас, Волкап, Дорси, Везенков а также четкая система. Они будут придерживаться своей игры от и до. Туркам будет очень сложно играть с «Олимпиакосом», который в этом сезоне действует с большой энергией и старательностью в защите. Все будет зависеть от того, чья модель игры будет превалировать в конкретном матче".

В прошлом сезоне чемпионом Евролиги стал «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб переиграл «Барселону».