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Сегодня, 13:12

Решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 Евролиги будет принято не позднее конца июля

Карен Саркисян
Корреспондент
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Решение об участии московского ЦСКА в сезоне-2022/23 Евролиги будет принято не позднее конца июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» были исключены из числа участников Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — Еврокубка.

«Обычно список клубов-участниц объявляется в середине — конце июля. Календарь сезона публикуется в начале июля, поэтому мы не думаем, что решение может быть принято позже этих дат», — рассказали в пресс-службе Евролиги.

ЦСКА четыре раза побеждал в Евролиге. Московский клуб выигрывал турнир в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/14643627
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