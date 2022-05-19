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Сегодня, 10:40

Юрист Добровинский назвал деньги серьезным аргументом в ситуации с возвращением ЦСКА в Евролигу

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александр Добровинский.
Фото Личные соцсети Александра Добровинского

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы баскетбольного ЦСКА вернуться в Евролигу.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил о намерении клуба сыграть в следующем розыгрыше Евролиги, несмотря на санкции.

«С точки зрения закона, шансы у ЦСКА есть, поскольку ни в одном суде не может быть такого аргумента: «мы не хотим русских». Но важно, чтобы суд был беспристрастен. Надо бороться и делать эту борьбу публичной для ЦСКА, потому что спорт все равно должен победить. На мой взгляд, у ЦСКА есть очень серьезный аргумент — это деньги. Это самое страшное для Запада. Армейцы могут сделать так, чтобы наложить арест на некие счета Евролиги и, таким образом, увеличить рычаг своего давления. Многое будет зависеть от позиции ЦСКА — встанут ли они против всех», — сказал Добровинский «СЭ».

В 2022 году российские команды были отстранены от участия во всех спортивных соревнованиях. При этом ЦСКА является совладельцем Евролиги и останется в составе правления.

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