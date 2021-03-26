Швед сыграет в матче с «Зенитом»

Снайпер «Химок» Алексей Швед попал в заявку команды на матч Евролиги против «Зенита».

32-летний россиянин пропустил почти месяц из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Евролиги Швед в среднем набирает по 19,2 очка и делал по 8,2 передачи.

Встреча «Химки» — «Зенит» состоится в пятницу, 26 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги, подмосковный клуб — последний.