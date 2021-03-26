«Зенит» на выезде обыграл «Химки» в Евролиге

«Зенит» 26 марта в матче регулярного сезона Евролиги на выезде обыграл «Химки» — 91:70.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джордан Мики, набравший 23 очка и сделавший пять подборов. У Алексея Шведа 19 очков.

Питерский клуб с 17 победами вышел на восьмое место в турниной таблице, подмосковная команда продолжает занимать последнюю строчку (три победы).

Евролига. Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия) — 70:91 (11:14, 18:25, 18:27, 23:25)