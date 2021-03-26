Воронов: «Зенит» будет будет нацелен на победу в матче с «Химками»

Защитник «Химок» Евгений Воронов 26 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о предстоящем матче регулярного сезона Евролиги против «Зенита».

«Нас ожидает сложный матч. «Зенит» не так давно одержал крупную победу над «Автодором» и продолжает бороться за плей-офф Евролиги. При этом они проиграли три матча подряд в Евролиге и завтра будут нацелены на победу. Нам хотелось бы продолжить играть в тот хороший баскетбол, который мы показывали на протяжении последних матчей и — главное — провести всю встречу без спадов», — считает Воронов.

Встреча «Химки» — «Зенит» состоится в пятницу, 26 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги, подмосковный клуб — последний.