«Реал» одолел «Панатинаикос», «Валенсия» проиграла «Жальгирису»

«Валенсия» проиграла «Жальгирису» в матче регулярного чемпионата Евролиги (78:79). В других встречах «Реал» оказался сильнее «Панатинаикоса» (76:66), а АСВЕЛ выиграл у «Басконии» (83:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 78:79 (20:20, 18:27, 17:13, 23:19)

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:66 (25:12, 24:15, 15:23, 12:16)

АСВЕЛ (Франция) — «Баскония» (Испания) — 83:77 (17:26, 18:20, 23:7, 25:24)