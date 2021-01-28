Мальцев назвал матч против «Фенербахче» «лакмусовой бумажкой» для «Химок»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Фенербахче».

«В строю те же игроки, хотя есть микротравмы. Главное — успеть восстановиться после тяжелой игры с «Баварией». Матч против «Фенербахче» будет для нас своеобразной лакмусовой бумажкой, потому что это одна из лучших команд в Евролиге по качеству баскетбола», — сказал Мальцев.

Матч «Химки» — «Фенербахче» состоится сегодня, 28 января. Начало — в 20.00 (мск). После 14-и поражений кряду подмосковный клуб занимает последнее место в турнирной таблице, турки расположились на девятой ступеньке.