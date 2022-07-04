«Реал» освободил Пабло Ласо от обязанностей главного тренера по медицинским показаниям

«Реал» на официальном сайте объявил о решении освободить Пабло Ласо от обязанностей главного тренера команды. Такое решение принято «исключительно по медицинским показаниям».

54-летний специалист в июне перенес сердечный приступ.

«Реал» планирует оставить Чуса Матео в качестве исполняющего обязанности главного тренера в следующем сезоне.

При этом Ласо, у которого остался один год по действующему контракту с чемпионами Испании, будет получать зарплату в полном объеме.