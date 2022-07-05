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Сегодня, 16:35

Бывший главный тренер «Реала» не согласен с отстранением от работы по медицинским показателям

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо заявил, что не согласен с отстранением от работы по медицинским показателям.

«У меня есть полноценное подтверждение от лечащих врачей, что я могу тренировать любую баскетбольную команду на профессиональном уровне», — написал 54-летний специалист в Twitter.

5 июля «Реал» на официальном сайте объявил о назначении Чуса Матео главным тренером команды до 2024 года.

В начале июня 54-летний Ласо перенес инфаркт. Тренер утверждает, что состояние здоровья позволяет ему продолжать работу, но в клубе заявили, что не могут позволить себе подобный риск.

БК Реал
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