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Сегодня, 17:08

«Реал» заставляет главного тренера взять годичный отпуск. В июне он перенес сердечный приступ

«Реал» заставляет главного тренера взять годичный отпуск
Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» настаивает, чтобы главный тренер команды Пабло Ласо полностью оправился от сердечного приступа, который он перенес в начале июня. Клуб заставляет 54-летнего специалиста взять годичный отпуск, сообщает Marca.

Клуб уже уведомил Ласо, что он не продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

«Реал» планирует оставить Чуса Матео в качестве исполняющего обязанности главного тренера в следующем сезоне.

При этом Ласо, у которого остался один год по действующему контракту с чемпионами Испании, будет получать зарплату в полном объеме. Тренер не согласен с решением клуба и предлагает перейти в другую команду.

БК Реал
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