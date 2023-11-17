«Реал» победил «Монако» в Евролиге
В четверг, 16 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
28 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» победить «Црвену Звезду», «Реал» был сильнее «Монако».
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 78:73 (21:28, 17:18, 18:11, 22:16)
М: Браун (18), Колсон (13 + 14 подборов), Болдуин (12).
Ф: Уилбекин (18), Биберович (18), Хэйс (16).
«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 88:83 (20:23, 25:21, 19:9, 24:30)
О: Питерс (28), Кэнан (15), Фалль (14 + 14 подборов), Папаниколау (11).
Ц: Недович (26), Теодосич (15), дос Сантос (9), Митрович (8).
«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 92:76 (19:18, 24:21, 20:22, 29:15)
М: Шилдс (18), Холл (15), Миротич (14), Мелли (13 + 10 подборов).
Э: Клайберн (18), Томпсон (17), Ларкин (13).
«Реал» (Испания) — «Монако» (Франция) — 91:73 (30:20, 23:19, 27:11, 11:23)
Р: Муса (21), Юль (14), Кампаццо (12), Пуарье (12 + 11 подборов), Тавареш (12).
М: Мотеюнас (14), Джеймс (13), Браун (9).