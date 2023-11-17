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«Реал» победил «Монако» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 16 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

28 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» победить «Црвену Звезду», «Реал» был сильнее «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 78:73 (21:28, 17:18, 18:11, 22:16)

М: Браун (18), Колсон (13 + 14 подборов), Болдуин (12).

Ф: Уилбекин (18), Биберович (18), Хэйс (16).

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 88:83 (20:23, 25:21, 19:9, 24:30)

О: Питерс (28), Кэнан (15), Фалль (14 + 14 подборов), Папаниколау (11).

Ц: Недович (26), Теодосич (15), дос Сантос (9), Митрович (8).

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 92:76 (19:18, 24:21, 20:22, 29:15)

М: Шилдс (18), Холл (15), Миротич (14), Мелли (13 + 10 подборов).

Э: Клайберн (18), Томпсон (17), Ларкин (13).

«Реал» (Испания) — «Монако» (Франция) — 91:73 (30:20, 23:19, 27:11, 11:23)

Р: Муса (21), Юль (14), Кампаццо (12), Пуарье (12 + 11 подборов), Тавареш (12).

М: Мотеюнас (14), Джеймс (13), Браун (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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