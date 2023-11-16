Швед объяснил, почему предпочел переход в «Шаньси» варианту с Евролигой

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» заявил, что у него не было ни одного предложения от российских клубов в межсезонье. Также лучший снайпер Евролиги и Евробаскета объяснил почему он принял решение переехать в Китай, хотя имел на руках контракт с клубом Евролиги.

«Я уже играл в Евролиге, играл в НБА, теперь наступило время Китая. У меня вообще не было предложений из России. Ни одного. Зато были конкретные варианты с клубами — участниками Евролиги. Перед подписанием контракта с «Шаньси» один клуб, не сербский, прислал нормальные условия, но я сказал Обраду [Фимичу, агент Алексея Шведа], что выбираю Китай. Захотелось попробовать что-то новое. Плюс повторюсь, тут высокий уровень. Большой интерес болельщиков, очень приятные люди, а в команде во всем пытаются тебе помочь».