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Сегодня, 12:30

Швед объяснил, почему предпочел переход в «Шаньси» варианту с Евролигой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» заявил, что у него не было ни одного предложения от российских клубов в межсезонье. Также лучший снайпер Евролиги и Евробаскета объяснил почему он принял решение переехать в Китай, хотя имел на руках контракт с клубом Евролиги.

«Я уже играл в Евролиге, играл в НБА, теперь наступило время Китая. У меня вообще не было предложений из России. Ни одного. Зато были конкретные варианты с клубами — участниками Евролиги. Перед подписанием контракта с «Шаньси» один клуб, не сербский, прислал нормальные условия, но я сказал Обраду [Фимичу, агент Алексея Шведа], что выбираю Китай. Захотелось попробовать что-то новое. Плюс повторюсь, тут высокий уровень. Большой интерес болельщиков, очень приятные люди, а в команде во всем пытаются тебе помочь».

Швед перешел в «Шаньси» в конце октября, успев сыграть пять матчей. Его средние показатели в CBA составляют 21 очко и 11,4 передачи в среднем за игру.

Алексей Швед. «Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги

Баскетбол
Алексей Швед
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