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Источник: ЦСКА и другие клубы не смогли снять президента Евролиги с его поста

20:22
Эмблема ЦСКА. Фото БК ЦСКА.
Эмблема ЦСКА. Фото БК ЦСКА.
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В Барселоне прошла встреча 11 клубов-акционеров Евролиги с лицензией А, сообщает Novasports 26 апреля.

На заседании не поднимался вопрос о замене президента Жорди Бертомеу, хотя ранее ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Маккаби», «Жальгирис», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос» обсуждали такой вариант действий на тайной встрече в Афинах в начале апреля. При этом разработана новая модель управления Евролигой, которая стала менее подверженной влиянию Бертомеу.

Баскетбольная Евролига предложит меры по дальнейшей интеграции всех 11 клубов в структуру управления всей коллективной собственностью на предстоящем собрании акционеров.

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