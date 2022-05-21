«Эфес» обыграл «Реал» и выиграл Евролигу во второй раз подряд
«Эфес» обыграл «Реал» в финале Евролиги — 58:57.
Самым результативным игроком матча стал форвард турецкой команды Василие Мицич, набравший 23 очка.
«Эфес» выиграл Евролигу во второй раз подряд. В сезоне-2020/21 клуб обыграл в финале «Барселону» (86:81).
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Финал
«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 57:58 (15:14, 19:15, 8:11, 15:18)
Р: Таварес (14 + 11 подборов), Юль (9), Рэндолф (6)
Э: Мицич (23), Пляйсс (19), Ларкин (10)
21 мая.
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