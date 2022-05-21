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Сегодня, 19:27

«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче за третье место в Евролиге

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче за третье место в «Финале четырех» Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал болгарский форвард греческой команды Александр Везенков, набравший 20 очков.

В финале Евролиги сыграют «Эфес» и «Реал». Матч состоится сегодня, 21 мая, начало — в 20.00 (мск).

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Матч за 3-е место

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:74 (20:18, 25:20, 17:18, 22:18)

Б: Миротич (19), Шанли (16), Хиггинс (11)

О: Везенков (20 + 11 подборов), Слукас (14), Маккиссик (11)

21 мая.

БК Барселона
БК Олимпиакос (Пирей)
Евролига
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