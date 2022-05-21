«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче за третье место в Евролиге
«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче за третье место в «Финале четырех» Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал болгарский форвард греческой команды Александр Везенков, набравший 20 очков.
В финале Евролиги сыграют «Эфес» и «Реал». Матч состоится сегодня, 21 мая, начало — в 20.00 (мск).
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Матч за 3-е место
«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:74 (20:18, 25:20, 17:18, 22:18)
Б: Миротич (19), Шанли (16), Хиггинс (11)
О: Везенков (20 + 11 подборов), Слукас (14), Маккиссик (11)
21 мая.
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