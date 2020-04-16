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Президент Евролиги: «Если сезон возобновится, то его надо закончить до конца июня»

14:22

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, в какие сроки должен уложиться турнир в случае возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— В случае возобновления сезона мы должны завершить его до конца июня, — цитирует Eurohoops Бартомеу. — Мы просто не сможем проводить матчи нынешнего сезона в сентябре-октябре, это только создаст лишние проблемы в будущем. Лига хочет завершить розыгрыш, но на первом месте — здоровье людей. Нам не хочется рисковать.

Большинство соревнований в мире отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

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