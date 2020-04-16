Президент Евролиги: «Если сезон возобновится, то его надо закончить до конца июня»
Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, в какие сроки должен уложиться турнир в случае возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
— В случае возобновления сезона мы должны завершить его до конца июня, — цитирует Eurohoops Бартомеу. — Мы просто не сможем проводить матчи нынешнего сезона в сентябре-октябре, это только создаст лишние проблемы в будущем. Лига хочет завершить розыгрыш, но на первом месте — здоровье людей. Нам не хочется рисковать.
Bertomeu: We can't go later than the end of July. That will jeopardize the following season and will create problems at next season's calendar. We should have finish the games by end of July— Varlas Nikos (@nikosvarlas) April 16, 2020
Большинство соревнований в мире отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса.
По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.