Президент Евролиги: «Если сезон возобновится, то его надо закончить до конца июня»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, в какие сроки должен уложиться турнир в случае возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— В случае возобновления сезона мы должны завершить его до конца июня, — цитирует Eurohoops Бартомеу. — Мы просто не сможем проводить матчи нынешнего сезона в сентябре-октябре, это только создаст лишние проблемы в будущем. Лига хочет завершить розыгрыш, но на первом месте — здоровье людей. Нам не хочется рисковать.

Bertomeu: We can't go later than the end of July. That will jeopardize the following season and will create problems at next season's calendar. We should have finish the games by end of July — Varlas Nikos (@nikosvarlas) April 16, 2020

Большинство соревнований в мире отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.