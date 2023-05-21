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Сегодня, 18:57

«Монако» обыграл «Барселону» в матче за третье место в Евролиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монако» — «Барселона».
Фото Reuters

«Монако» одержал победу над «Барселоной» в матче за третье место в Евролиге — 78:66.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Барселоны» Никола Миротич, набравший 15 очков. В активе защитника «Монако» Мэттью Стразела 14 набранных очков.

В финале Евролиги «Реал» встретится с «Олимпиакосом». Игра пройдет 21 мая в Каунасе на «Жальгирис-Арене».

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Матч за 3-е место

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 78:66 (24:13, 20:15, 16:17, 18:21)

БК Барселона
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