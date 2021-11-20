Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль остался доволен игроками своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Милана» (74:70).

«Мы рады сегодняшней победе. Мы играли против великолепной команды, которой руководит один из лучших тренеров в истории Евролиги. Также в составе «Милана» отличные игроки, например, Серхио Родригес. Я всю жизнь мечтал тренировать его, но не удалось. Обе команды могли сегодня выиграть, все боролись до последних секунд.

Стоит отметить, что мы провели неудачный матч с точки зрения реализации дальних бросков. В последней части встречи мы хорошо играли в защите, взяли несколько ключевых подборов в нападении, которые и помогли нам одержать победу. Артурас сегодня был очень мотивирован, как и всегда. В последней части матча он хорошо помог команде своими действиями в трехсекундной зоне и на подборах в нападении. Мы боролись до конца. Мы команда, все хотят помочь. Я хочу поздравить своих игроков", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.