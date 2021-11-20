«Неудачный матч с точки зрения реализации дальних бросков». Паскуаль — о победе над «Миланом»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль остался доволен игроками своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Милана» (74:70).
«Мы рады сегодняшней победе. Мы играли против великолепной команды, которой руководит один из лучших тренеров в истории Евролиги. Также в составе «Милана» отличные игроки, например, Серхио Родригес. Я всю жизнь мечтал тренировать его, но не удалось. Обе команды могли сегодня выиграть, все боролись до последних секунд.
Стоит отметить, что мы провели неудачный матч с точки зрения реализации дальних бросков. В последней части встречи мы хорошо играли в защите, взяли несколько ключевых подборов в нападении, которые и помогли нам одержать победу. Артурас сегодня был очень мотивирован, как и всегда. В последней части матча он хорошо помог команде своими действиями в трехсекундной зоне и на подборах в нападении. Мы боролись до конца. Мы команда, все хотят помочь. Я хочу поздравить своих игроков", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/11/19/dve-pobedy-na-dvoynoy-nedele-/
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