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«Мы допускали некоторые оплошности, но сохраняли самообладание». Шенгелия — о победе над «Басконией»

Шенгелия прокомментировал победу ЦСКА над "Басконией"
09:46
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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия подвел итоги матча Евролиги против «Басконии» (80:74).

«Мы сражались на площадке с самого начала игры и до самого конца. Мы допускали некоторые оплошности, но сохраняли самообладание. Хочу отдать должное «Басконии» за игру, которую показала эта команда. Они были хороши. В свойственном им стиле они не сдавались и продолжали бороться, игра получилась очень интересная.

Возвращение в этот город для меня всегда получается эмоциональным, сразу столько воспоминаний. Я отношусь к этим людям, городу и клубу с большой любовью», — приводит слова Шенгелии официальный сайт Евролиги.

ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице. «Баскония» располагается на 14-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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