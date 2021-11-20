Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия подвел итоги матча Евролиги против «Басконии» (80:74).

«Мы сражались на площадке с самого начала игры и до самого конца. Мы допускали некоторые оплошности, но сохраняли самообладание. Хочу отдать должное «Басконии» за игру, которую показала эта команда. Они были хороши. В свойственном им стиле они не сдавались и продолжали бороться, игра получилась очень интересная.

Возвращение в этот город для меня всегда получается эмоциональным, сразу столько воспоминаний. Я отношусь к этим людям, городу и клубу с большой любовью», — приводит слова Шенгелии официальный сайт Евролиги.

ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице. «Баскония» располагается на 14-й строчке.