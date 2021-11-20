«Барселона» переиграла АСВЕЛ
АСВЕЛ на своем паркете проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 60:80. Французская команда потерпела третье поражение кряду. Испанский коллектив одержал третью победу подряд.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице. АСВЕЛ идет на 8-й строчке.
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Барселона» (Испания) — 60:80 (9:19, 19:12, 19:31, 13:18)
А: Окобо (17), Джонс (9), К. Адетокунбо (8).
Б: Лапровиттола (25), Миротич (15), Йокубайтис (8), Дэвис (8), Шанлы (8).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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