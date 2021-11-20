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«Барселона» переиграла АСВЕЛ

00:50
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АСВЕЛ на своем паркете проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 60:80. Французская команда потерпела третье поражение кряду. Испанский коллектив одержал третью победу подряд.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице. АСВЕЛ идет на 8-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Барселона» (Испания) — 60:80 (9:19, 19:12, 19:31, 13:18)

А: Окобо (17), Джонс (9), К. Адетокунбо (8).

Б: Лапровиттола (25), Миротич (15), Йокубайтис (8), Дэвис (8), Шанлы (8).

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Евгений Козинов все материалы автора
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