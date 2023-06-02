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Сегодня, 04:29

«Монако» ведет переговоры с Миротичем

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщил в Twitter инсайдер Маттео Андреани, «Монако» ведет переговоры с обеими сторонами о возможном переходе 32-летнего черногорца.

У баскетболиста осталось еще два года по нынешнему контракту с каталонцами. Он зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2022/23 Миротич сыграл в 24 матчах чемпионата Испании, набирая в среднем по 13,5 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи.

БК Барселона
Никола Миротич
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