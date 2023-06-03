Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 02:57

Кампаццо вернется в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разыгрывающий защитник «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Eurohoops. Стороны договорились о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро.

32-летний аргентинец с декабря 2022 года выступает за сербскую команду. В 19 матчах адриатической лиги он набирал в среднем по 13,2 очка, 2,9 подбора и 6,3 передачи.

Кампаццо ранее уже играл за мадридский клуб с 2014 по 2020 год. Он дважды выигрывал Евролигу с «Реалом» — в 2015 и 2018 годах.

баскетбол
БК Реал
БК Црвена Звезда
Евролига
0
Читайте также
Российская серия в Кубке Стэнли продлена: Бобровский или Барбашев станет чемпионом НХЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» ведет переговоры с Миротичем
Новости
RSS RSS
Все новости