Кампаццо вернется в «Реал»

Разыгрывающий защитник «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Eurohoops. Стороны договорились о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро.

32-летний аргентинец с декабря 2022 года выступает за сербскую команду. В 19 матчах адриатической лиги он набирал в среднем по 13,2 очка, 2,9 подбора и 6,3 передачи.

Кампаццо ранее уже играл за мадридский клуб с 2014 по 2020 год. Он дважды выигрывал Евролигу с «Реалом» — в 2015 и 2018 годах.