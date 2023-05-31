Миротич покинет «Барселону» летом

Форвард «Барселоны» Никола Миротич, скорее всего, покинет испанский клуб летом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Ранее каталонский клуб попросил 32-летнего черногорца пойти на сокращение зарплаты в 2 раза. У игрока осталось еще два года по нынешнему контракту. Он зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2022/23 Миротич сыграл в 24 матчах чемпионата Испании, набирая в среднем по 13,5 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи.