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«Милан» одержал победу в матче с «Маккаби» и занимает первое место в Евролиге

00:43
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«Милан» победил «Маккаби» (83:72) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Итальянский клуб одержал три победы на старте турнира и занимает первое место. У «Маккаби» одна победа в трех матчах и 14-е место.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 83:72 (26:15, 26:15, 11:19, 20:23)

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Евгений Петров все материалы автора
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