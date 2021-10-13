«Милан» одержал победу в матче с «Маккаби» и занимает первое место в Евролиге
«Милан» победил «Маккаби» (83:72) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Итальянский клуб одержал три победы на старте турнира и занимает первое место. У «Маккаби» одна победа в трех матчах и 14-е место.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 83:72 (26:15, 26:15, 11:19, 20:23)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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