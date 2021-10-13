Ватутин: «Матчи с «Зенитом» станут еще интереснее, когда вернутся в строй травмированные»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о победе над «Зенитом» (77:67) в Евролиге.
«О рядовых победах в Евролиге говорить нельзя ни после какой игры. Неважно, побеждаешь ты с разницей в одно, 20 или 30 очков, это высококонкурентное соревнование. Была очень интересная встреча с непредсказуемым исходом, и ЦСКА, и «Зенит»... имеем сложности с травмированными баскетболистами, поэтому уж если о чем и можно говорить, то только не о том, что кто-то победил легко и непринужденно», — приводит слова Ватутина ТАСС.
Он также отметил, что противостояние с петербургской командой станет еще интереснее, когда вернутся в строй все травмированные игроки.
«Мы уже встречаемся в четвертый раз с «Зенитом» за два месяца, еще предстоит много игр, это многосерийное противостояние. С каждым разом встречи становятся интереснее, еще интереснее будет, когда вернутся в строй травмированные и у нас, и у них. Обе команды полны амбиций, понятно, что начало сезона. Но, конечно, приятно победить в первом домашнем матче. Рад, что команда победила», — сказал Ватутин.
В нынешнем сезоне Евролиги ЦСКА одержал две победы при одном поражении. В следующем туре московская команда дома сыграет с «Црвеной Звездой». Матч состоится 15 октября.
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