Марк Газоль стал игроком «Жироны»

Центровой Марк Газоль, как и ожидалось, стали игроком клуба второго испанского дивизиона «Жирона». 36-летний испанец может второй раз в карьере дебютировать за команду уже 3 декабря.

Последней его командой был «Лейкерс». В прошлом сезоне НБА Газоль набирал 5,0 очка, 4,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Ранее Марк уже играл за «Жирону» с 2006 по 2008 год, до перехода в НБА. В этом году он стал свободным агентом, после того как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис», а клуб из Теннесси отчислил испанца.