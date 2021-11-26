Марк Газоль стал игроком «Жироны»
Центровой Марк Газоль, как и ожидалось, стали игроком клуба второго испанского дивизиона «Жирона». 36-летний испанец может второй раз в карьере дебютировать за команду уже 3 декабря.
Последней его командой был «Лейкерс». В прошлом сезоне НБА Газоль набирал 5,0 очка, 4,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
Ранее Марк уже играл за «Жирону» с 2006 по 2008 год, до перехода в НБА. В этом году он стал свободным агентом, после того как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис», а клуб из Теннесси отчислил испанца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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