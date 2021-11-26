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Марк Газоль стал игроком «Жироны»

03:57
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Центровой Марк Газоль, как и ожидалось, стали игроком клуба второго испанского дивизиона «Жирона». 36-летний испанец может второй раз в карьере дебютировать за команду уже 3 декабря.

Последней его командой был «Лейкерс». В прошлом сезоне НБА Газоль набирал 5,0 очка, 4,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Ранее Марк уже играл за «Жирону» с 2006 по 2008 год, до перехода в НБА. В этом году он стал свободным агентом, после того как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис», а клуб из Теннесси отчислил испанца.

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Евгений Козинов все материалы автора
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