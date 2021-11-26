Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Панатинаикоса» (64:70) в Евролиге отметил, что во второй половине соперник был намного лучше.

«Поздравляю «Панатинаикос». В первой половине матча мы играли лучше, чем это отражал счет на табло. У нас была возможность создать отрыв в 10-12 очков, но мы не забросили несколько бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине матча «Пао» был намного лучше нас, особенно в третьей четверти, когда мы просто выпали из игры.

У нас совсем не получалось забросить, мы были неэффективны и набрали лишь 10 очков. В четвертой четверти мы вернулись в игру, у нас были шансы на победу, но трехочковый Недовича и аллей-уп Папаянниса решили игру.

Мы не смогли ответить на их броски. Мы приехали сюда с пятью победами подряд, сегодня был момент для поражения. В Евролиге, если ты не заслуживаешь победу, ты проигрываешь. Мы не заслужили победы сегодня", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.