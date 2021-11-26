Евролига отказала «Монако» и АСВЕЛ в переносе матча ради сборной Франции
Евролига отказала АСВЕЛ и «Монако» в просьбе перенести матч регулярного чемпионата. Игра запланирована на пятницу, 26 ноября.
Клубы просили о переносе, так как в составах обоих клубов есть игроки сборной Франции, которой 26 ноября предстоит сыграть против Черногории в отборочном турнире чемпионата мира-2023.
«Если бы сборная играла в четверг, то Евролига поставила бы «Монако» — «Виллербан» в четверг. А для чего? Кто именно во всем этом выигрывает? С тех пор как ввели «окна» на матчи сборных, Евролига постоянно ставит свои игры в это же время», — заявил президент федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сиюта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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