Евролига отказала «Монако» и АСВЕЛ в переносе матча ради сборной Франции

Евролига отказала АСВЕЛ и «Монако» в просьбе перенести матч регулярного чемпионата. Игра запланирована на пятницу, 26 ноября.

Клубы просили о переносе, так как в составах обоих клубов есть игроки сборной Франции, которой 26 ноября предстоит сыграть против Черногории в отборочном турнире чемпионата мира-2023.

«Если бы сборная играла в четверг, то Евролига поставила бы «Монако» — «Виллербан» в четверг. А для чего? Кто именно во всем этом выигрывает? С тех пор как ввели «окна» на матчи сборных, Евролига постоянно ставит свои игры в это же время», — заявил президент федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сиюта.