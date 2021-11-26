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Евролига отказала «Монако» и АСВЕЛ в переносе матча ради сборной Франции

04:53

Евролига отказала АСВЕЛ и «Монако» в просьбе перенести матч регулярного чемпионата. Игра запланирована на пятницу, 26 ноября.

Клубы просили о переносе, так как в составах обоих клубов есть игроки сборной Франции, которой 26 ноября предстоит сыграть против Черногории в отборочном турнире чемпионата мира-2023.

«Если бы сборная играла в четверг, то Евролига поставила бы «Монако» — «Виллербан» в четверг. А для чего? Кто именно во всем этом выигрывает? С тех пор как ввели «окна» на матчи сборных, Евролига постоянно ставит свои игры в это же время», — заявил президент федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сиюта.

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Евгений Козинов все материалы автора
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