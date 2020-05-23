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«Маккаби» возобновил тренировки. Команда ждет решения Евролиги

02:14

Тель-авивский «Маккаби» вернулся к тренировкам. На странице команды в Twitter был опубликован видеоролик о первом после паузы занятии.

Клуб в ожидании 25 мая, когда руководство Евролиги примет решение по поводу сезона-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 295 265 человек. Умерших — 339 305, выздоровевших — 2 139 502.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.

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