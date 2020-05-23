«Маккаби» возобновил тренировки. Команда ждет решения Евролиги

Тель-авивский «Маккаби» вернулся к тренировкам. На странице команды в Twitter был опубликован видеоролик о первом после паузы занятии.

Клуб в ожидании 25 мая, когда руководство Евролиги примет решение по поводу сезона-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Back on the court with @j_dibarto12 & Deni Avdija ? pic.twitter.com/rqe2iO1kth — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) May 22, 2020

По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 295 265 человек. Умерших — 339 305, выздоровевших — 2 139 502.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.