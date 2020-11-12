«Маккаби» и «Олимпиакос» добились домашних побед в Евролиге

«Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги переиграл «Жальгирис» (85:57), а «Олимпиакос» справился с «Альбой» (75:71).

После этой победы греческий клуб вышел на третье место, «Маккаби» поднялся на 12-ю позицию, «Альба» осталась на предпоследней позиции, а литовцы — пятые.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 75:71 (10:22, 14:13, 27:9, 24:27)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 85:57 (24:14, 29:9, 19:21, 13:13)