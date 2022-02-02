Лундберг ожидает, что матч ЦСКА с «Эфесом» получится упорным

Атакующий защитник ЦСКА Иффе Лундберг перед матчем Евролиги против «Эфеса» отметил, что сыграют две самые жесткие команды.

«Безусловно, это будет упорная игра, в которой сойдутся две самые жесткие команды Европы. Надеюсь, мы идеально выполним план тренеров на игру (или близко к тому), потому что они очень опасны, особенно в атаке. Их два основных защитника — одни из лучших игроков в этой лиге, мы должны быть к этому готовы», — цитирует пресс-служба клуба Лундберга.

Матч между ЦСКА и «Эфесом» состоится в среду, 2 февраля. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, ЦСКА идет 5-м месте в турнирной таблице Евролиги, а «Анадолу Эфес» располагается на 9-й позиции.