Пистолис ждет захватывающей игры против «Эфеса»

Тренер ЦСКА Андреас Пистолис перед матчем Евролиги против «Эфеса» отметил, что игра будет захватывающей. По его словам, болельщики получат удовольствие от игры.

«Эфес» — отличная команда, они действующие чемпионы. Мы рады играть против них, это будет захватывающая игра. Они очень хорошо нас знают, а мы знаем их, потому что они та же самая команда, мы много лет играли друг против друга. Тот, кто решит прийти в зал, чтобы посмотреть матч, увидит красивый баскетбол и получит удовольствие", — цитирует пресс-служба клуба Пистолиса.

Матч между ЦСКА и «Эфесом» состоится в среду, 2 февраля. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, ЦСКА идет 5-м месте в турнирной таблице Евролиги, а «Анадолу Эфес» располагается на 9-й позиции.