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Сегодня, 02:20

Пистолис ждет захватывающей игры против «Эфеса»

Евгений Козинов
Корреспондент

Тренер ЦСКА Андреас Пистолис перед матчем Евролиги против «Эфеса» отметил, что игра будет захватывающей. По его словам, болельщики получат удовольствие от игры.

«Эфес» — отличная команда, они действующие чемпионы. Мы рады играть против них, это будет захватывающая игра. Они очень хорошо нас знают, а мы знаем их, потому что они та же самая команда, мы много лет играли друг против друга. Тот, кто решит прийти в зал, чтобы посмотреть матч, увидит красивый баскетбол и получит удовольствие", — цитирует пресс-служба клуба Пистолиса.

Матч между ЦСКА и «Эфесом» состоится в среду, 2 февраля. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, ЦСКА идет 5-м месте в турнирной таблице Евролиги, а «Анадолу Эфес» располагается на 9-й позиции.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-02-cska-anadolu-efes-news-preview/
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