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Сегодня, 18:50

Перасович рассказал о тактике УНИКСа в матче с «Альбой» в Евролиге

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против «Альбы».

«Испытываем к «Альбе» большое уважение. Они играют в современный и быстрый баскетбол. Мы одержали победу над немецкой командой в первом круге, но помним, что на протяжении долгого времени в той встрече лидировал наш соперник. Для повторного успеха нам следует остановить их быстрые прорывы и контролировать снайперов», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч «Альба» — УНИКС состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-alba-vs-uniks
БК УНИКС
Велимир Перасович
Евролига
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