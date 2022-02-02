Перасович рассказал о тактике УНИКСа в матче с «Альбой» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против «Альбы».

«Испытываем к «Альбе» большое уважение. Они играют в современный и быстрый баскетбол. Мы одержали победу над немецкой командой в первом круге, но помним, что на протяжении долгого времени в той встрече лидировал наш соперник. Для повторного успеха нам следует остановить их быстрые прорывы и контролировать снайперов», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч «Альба» — УНИКС состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 22:00 по московскому времени.