Луис Скола стал генеральным директором итальянского «Варезе»

Аргентинский форвард Луис Скола принял решение завершить карьеру, сообщил в Twitter инсайдер Маттео Андреани. 41-летний баскетболист был назначен новым генеральным директором итальянского «Варезе», в составе которого он выступал в сезоне-2020/2021.

What a career ?



Thank you for everything @LScola4 enjoy your retirement! pic.twitter.com/OWYvS4a2dg — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 21, 2021

Напомним, в августе Скола объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче 1/4 финала Олимпиады с Австралией (59:97).

В клубной карьере Скола успел поиграть в Аргентине, Европе и в НБА, где провел 743 матча, в которых набирал в среднем 12,0 очка. Всего он провел в американской лиге 10 сезонов в составе «Хьюстона», «Финикса», «Индианы», «Торонто» и «Бруклина».