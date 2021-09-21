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Луис Скола стал генеральным директором итальянского «Варезе»

19:33
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Аргентинский форвард Луис Скола принял решение завершить карьеру, сообщил в Twitter инсайдер Маттео Андреани. 41-летний баскетболист был назначен новым генеральным директором итальянского «Варезе», в составе которого он выступал в сезоне-2020/2021.

Напомним, в августе Скола объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче 1/4 финала Олимпиады с Австралией (59:97).

В клубной карьере Скола успел поиграть в Аргентине, Европе и в НБА, где провел 743 матча, в которых набирал в среднем 12,0 очка. Всего он провел в американской лиге 10 сезонов в составе «Хьюстона», «Финикса», «Индианы», «Торонто» и «Бруклина».

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Иван Шитик все материалы автора

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