Луис Скола стал генеральным директором итальянского «Варезе»
Аргентинский форвард Луис Скола принял решение завершить карьеру, сообщил в Twitter инсайдер Маттео Андреани. 41-летний баскетболист был назначен новым генеральным директором итальянского «Варезе», в составе которого он выступал в сезоне-2020/2021.
Напомним, в августе Скола объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче 1/4 финала Олимпиады с Австралией (59:97).
В клубной карьере Скола успел поиграть в Аргентине, Европе и в НБА, где провел 743 матча, в которых набирал в среднем 12,0 очка. Всего он провел в американской лиге 10 сезонов в составе «Хьюстона», «Финикса», «Индианы», «Торонто» и «Бруклина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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