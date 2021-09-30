ЦСКА проиграл «Милану» на старте Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» обыграл ЦСКА (84:74).
Команды провели первый матч в текущем сезоне. В составе победителей самыми результативными стали Шавон Шилдс и Калеб Тарчевски — по 17 очко. У армейцев лучший результат показал Габриэль Лундберг — 13 очков.
В других матчах «Монако» победил «Панатинаико» (75:63), а «Маккаби» с разницей в одно очко выиграл у «Баварии» (69:68). «Реал» выиграл у «Эфеса» (82:69).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 84:74 (21:29, 23:16, 18:14, 22:15)
«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:63 (22:15, 16:13, 18:16, 19:19)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 69:68 (25:18, 15:14, 14:26, 15:10)
«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 82:69 (32:15, 18:20, 18:13, 14:21)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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