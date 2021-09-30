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ЦСКА проиграл «Милану» на старте Евролиги

30 сентября 2021, 23:22
ЦСКА проиграл «Милану» на старте Евролиги. Фото euroleague.net
ЦСКА проиграл «Милану» на старте Евролиги. Фото euroleague.net
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» обыграл ЦСКА (84:74).

Команды провели первый матч в текущем сезоне. В составе победителей самыми результативными стали Шавон Шилдс и Калеб Тарчевски — по 17 очко. У армейцев лучший результат показал Габриэль Лундберг — 13 очков.

В других матчах «Монако» победил «Панатинаико» (75:63), а «Маккаби» с разницей в одно очко выиграл у «Баварии» (69:68). «Реал» выиграл у «Эфеса» (82:69).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 84:74 (21:29, 23:16, 18:14, 22:15)

«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:63 (22:15, 16:13, 18:16, 19:19)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 69:68 (25:18, 15:14, 14:26, 15:10)

«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 82:69 (32:15, 18:20, 18:13, 14:21)

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Евгений Петров все материалы автора

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