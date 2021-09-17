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Бывший разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс продолжит карьеру в «Монако»

12:14

«Монако» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Майком Джеймсом.

31-летний американец заключил контракт с клубом на один год.

Публикация от AS Monaco Basket ??? (@asmonaco_basket)

Предыдущим клубом Джеймса был ЦСКА. Баскетболист покинул московский клуб по ходу сезона-20/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона защитник по соглашению с армейцами выступал за «Бруклин». По окончании сезона клуб НБА не сделал игроку предложение о новом контракте.

11 сентября ЦСКА объявил о расторжении контракта с Джеймсом.

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Иван Торопцев все материалы автора

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