Бывший разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс продолжит карьеру в «Монако»
«Монако» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Майком Джеймсом.
31-летний американец заключил контракт с клубом на один год.
Предыдущим клубом Джеймса был ЦСКА. Баскетболист покинул московский клуб по ходу сезона-20/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона защитник по соглашению с армейцами выступал за «Бруклин». По окончании сезона клуб НБА не сделал игроку предложение о новом контракте.
11 сентября ЦСКА объявил о расторжении контракта с Джеймсом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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