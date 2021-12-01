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Латвийский баскетболист Тимма назвал самых крутых болельщиков в своей карьере

23:40
Янис Тимма. Фото Instagram
Янис Тимма. Фото Instagram
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Форвард УНИКСа Янис Тимма рассказал, что в чемпионате Греции самые преданные и громкие фанаты баскетбола. Латвиец выступал за «Олимпиакос» в сезоне-2018/19.

«У них ["Олимпиакоса"] просто сумасшествие в зале творится, — сказал Тимма «СЭ». — Огромная поддержка, когда не идет вообще ничего, заводят и могут помочь. Настоящий шестой игрок. Подобной атмосферы, как в Греции, я еще нигде в жизни не испытывал».

После «Олимпиакоса» Тимма 2,5 сезона играл в «Химках», а последние девять месяцев был свободным агентом. В конце ноября он присоединился к УНИКСу.

Полностью интервью с Янисом Тиммой читайте на сайте «СЭ»

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Рустам Имамов все материалы автора
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