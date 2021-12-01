Латвийский баскетболист Тимма назвал самых крутых болельщиков в своей карьере
Форвард УНИКСа Янис Тимма рассказал, что в чемпионате Греции самые преданные и громкие фанаты баскетбола. Латвиец выступал за «Олимпиакос» в сезоне-2018/19.
«У них ["Олимпиакоса"] просто сумасшествие в зале творится, — сказал Тимма «СЭ». — Огромная поддержка, когда не идет вообще ничего, заводят и могут помочь. Настоящий шестой игрок. Подобной атмосферы, как в Греции, я еще нигде в жизни не испытывал».
После «Олимпиакоса» Тимма 2,5 сезона играл в «Химках», а последние девять месяцев был свободным агентом. В конце ноября он присоединился к УНИКСу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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