Тимма считает, что УНИКС может выйти в «Финал четырех» Евролиги

Новичок УНИКСа Янис Тимма в интервью «СЭ» отметил «СЭ», что у казанского клуба хорошие перспективы побороться за выход в «Финал четырех» Евролиги, который пройдет в мае 2022 года в Берлине.

— Перед началом сезона Велимир Перасович говорил о задаче выйти в «Финал четырех» Евролиги. Насколько, на ваш взгляд, это реализуемая цель?

— Мы показали в последних играх, на что способны. Команда в хорошем игровом тонусе, ребята на эмоциях. Есть уверенность в себе, поэтому нет причин, по которым мы не сможем добиться такой цели. Обыграли несколько хороших клубов и дома, и на выезде. Так что все зависит от нас.

— Марио Хезоня — лидер коллектива?

— Марио — очень талантливый игрок, я его знаю давно, поэтому меня не удивляет тот факт, что он хорошо играет за УНИКС. Но если вы смотрите наши игры, то видите, что у нас меняется состав, в одной игре лидерами по результативности становятся одни, в следующей — другие. Мне кажется, что именно здесь у нас преимущество. Много людей, которые могут забивать, поддерживать уровень в нападении, разнообразить игру. Здорово, что у нас много талантливых ребят, которые в нужный момент могут помочь.

— То есть ставка идет на ровный коллектив без явных лидеров?

— Да, с такой командой трудно бороться, и это большой плюс для нас. Лидеры есть, но выделять кого-то конкретно я не буду. Важен весь коллектив, давайте обойдемся без фамилий.

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