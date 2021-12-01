Тимма пока не знает, переедет ли Седокова в Казань
Форвард УНИКСа Янис Тимма отметил, что пока не обсуждал со своей звездной женой певицей Анной Седоковой переезд в столицу Татарстана. Контракт Тиммы с УНИКСом был заключен на месяц.
— В плане быта и условий в Казани все хорошо?
— Отлично, все нравится. Руководство все делает для команды так, как и должно быть. Хорошо, что есть такие клубы. УНИКС — один из лидеров в России, и условия соответствующие.
— Как вы проводите свободное время? Если оно вообще у вас бывает.
— Сейчас его меньше. Обычно с семьей, много разных у нас вариантов развлечений. С детьми, собаками на природе. В кино ходим, иногда. По музеям.
— Не хватает семьи? Или интернет компенсирует недостаток в общении?
— По семье всегда скучаешь, всегда не хватает. Но сейчас такой период в жизни, когда общаемся меньше. Адаптируемся и идем дальше, смотрим, как будет.
— Если контракт в итоге продлят хотя бы до конца сезона, перевезете жену в Казань?
— Не знаю. Пока это не обсуждали.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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