Тимма пока не знает, переедет ли Седокова в Казань

Форвард УНИКСа Янис Тимма отметил, что пока не обсуждал со своей звездной женой певицей Анной Седоковой переезд в столицу Татарстана. Контракт Тиммы с УНИКСом был заключен на месяц.

— В плане быта и условий в Казани все хорошо?

— Отлично, все нравится. Руководство все делает для команды так, как и должно быть. Хорошо, что есть такие клубы. УНИКС — один из лидеров в России, и условия соответствующие.

— Как вы проводите свободное время? Если оно вообще у вас бывает.

— Сейчас его меньше. Обычно с семьей, много разных у нас вариантов развлечений. С детьми, собаками на природе. В кино ходим, иногда. По музеям.

— Не хватает семьи? Или интернет компенсирует недостаток в общении?

— По семье всегда скучаешь, всегда не хватает. Но сейчас такой период в жизни, когда общаемся меньше. Адаптируемся и идем дальше, смотрим, как будет.

— Если контракт в итоге продлят хотя бы до конца сезона, перевезете жену в Казань?

— Не знаю. Пока это не обсуждали.

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