Муж Анны Седоковой дал первое интервью после перехода в УНИКС.

Казанский УНИКС здорово начал сезон. Вряд ли кто-то ожидал, что в декабре коллектив Велимира Перасовича будет идти в топ-8 регулярки Евролиги и уверенно лидировать в Единой лиге ВТБ. В Казани сложился сплоченный и сильный коллектив, тем удивительнее, что именно УНИКС заинтересовался оставшимся в межсезонье без клуба латвийским форвардом Янисом Тиммой. Игрок со скандалом прекратил отношения с подмосковными «Химками», а потом безуспешно пытался пробиться в НБА через Летнюю лигу. Как в итоге он оказался в Казани, какие сложились отношения в новом клубе с бывшими партнерами по «Химкам» и планирует ли Тимма перевезти в Татарстан свою жену, певицу Анну Седокову, Янис рассказал в интервью «СЭ».

Моя цель — попасть в НБА. И я иду к ней разными методами

— Как проходит ваша адаптация в команде? Уже сыграли несколько игр, вошли в ритм после паузы?

— Все хорошо. Набираю постепенно форму. Прежде всего, игровую. Залетаю в новую команду с новой тактикой, все надо до конца освоить. И постепенно все идет к пониманию происходящего в коллективе, я вижу, кто как играет, у кого какая позиция, какие задачи в команде и в какой в целом баскетбол играет УНИКС.

— В первом матче с «Альбой» у вас было не так много игрового времени. Вас не хотели нагружать с первой же игры, решили постепенно вводить в игровой режим?

— Это вопрос тренеру, а не мне. Значит, Велимир Перасович на данный момент так видит мою готовность и роль в команде. Это его решение, не знаю, с чем связано. Две большие разницы — тренироваться индивидуально и вместе с командой. Это невозможно сравнить, игры сымитировать невозможно, так что для меня игра — это лучшая тренировка. И с каждой игрой я набираю ход, чтобы возвращаться на свой топовый уровень.

— И все-таки для вас важно игровое время и место в стартовой пятерке?

— Конечно важно, хочется играть. Работаю для этого, тренируюсь, набираю форму. Со временем все будет хорошо.

— С вами пока что заключили временный контракт на месяц. Это давит на вас? По сути, за несколько игр будет решаться ваша дальнейшая судьба...

— Нет, моя судьба точно не решится за шесть игр. Так что давления не ощущаю.

— В этом году вы выступали в Летней лиге НБА. Насколько это было правильное решение, какой опыт вы получили?

— Главное, что я получил игровую практику. Показал себя, понял, что там происходит. Смотрим дальше, разговариваем, агенты работают и на той стороне океана. Правильное решение или нет, трудно оценить. Но если я так решил, значит, мне это было нужно и на тот момент я видел правильным именно такое продолжение своей карьеры.

— Расстроились, что на данном этапе карьеры все-таки не удалось закрепиться в НБА?

— Не рассматриваю эту ситуацию в плане эмоций. Я понимаю, почему так произошло. Были ошибки, которые я где-то допустил, и из-за этого что-то не сложилось так, как я хотел. В будущем таких ошибок повторять не буду.

— 29 лет — это правильный возраст, чтобы ехать в Летнюю лигу НБА? Все-таки обычно это история для молодых баскетболистов.

— Мне кажется, нет разницы, когда ехать в Летнюю лигу, к тому же я ехал уже в третий раз. Этим летом у меня впервые в жизни не было контракта ни с одним клубом. За всю свою жизнь я никогда не проводил межсезонье без контракта. И тут я впервые сам выбрал себе такой вариант, что не буду подписывать никаких предложений до завершения Летней лиги. Потому что это моя цель — попасть в НБА. И я шел к ней разными методами.

— Получается, варианты подписать контракт ранее все же были? Всплывала информация про «Локомотив-Кубань», например.

— Разные были варианты. Не хочу говорить о конкретике. Для меня приоритетом было попадание в НБА.

— Перед подписанием контракта с Казанью были другие варианты?

— Думал, предложения были. Выбрал Казань, поскольку хороший клуб, команда играет в Евролиге. Опытный тренер, многих игроков знаю лично.

С бывшими партнерами по «Химкам» у меня хорошие отношения

— Как вы видите сейчас свою роль в команде?

— Я пришел усилить команду. Дать новую энергию на тренировках, в матчах. Помогаю в каких-то ситуациях опытом. Тренер меня использует так, как видит меня нужным на данный момент, а я, в свою очередь, делаю все, чтобы команда победила.

— Ваша позиция в клубе обсуждалась при переговорах?

— Таких пунктов в контракте не бывает. Но раз тренер лично хотел меня видеть в команде, о чем еще я могу спрашивать? Этого вполне достаточно, значит, есть понимание, как тебя использовать. Не посадят на скамейку запасных, а будешь приносить пользу коллективу.

— С главным тренером наладилась коммуникация?

— Все хорошо. У каждого тренера свое видение. Бывает, что и игроков меняют, и тренеров, когда не совпадают взгляды, мнения, подходы к тренировкам. У Перасовича своя система, свой подход. Для меня есть много нового, что-то я уже знаю. Но мне комфортно с ним работать. У каждого тренера можно взять что-то, что пригодится тебе в твоей карьере.

— С кем из партнеров уже удалось наладить контакт? Насколько я знаю, вы хорошо общаетесь с Андреем Воронцевичем.

— Я со всеми хорошо общаюсь. У меня нет такого, что с кем-то не общаюсь. Со всеми хорошие отношения. Если что-то будет нужно, спрошу любого, каждый поможет. У нас коллектив.

— Кто на ваш взгляд лидер в коллективе, возможно, Марио Хезонья?

— Марио — очень талантливый игрок, я его знаю давно, поэтому меня не удивляет тот факт, что он хорошо играет сейчас за УНИКС. Но если вы смотрите наши игры, то видите, что у нас меняется состав, в одной игре лидерами по результативности становятся одни, в следующей — другие. Мне кажется, что именно здесь у нас преимущество. Много людей, которые могут забивать, поддерживать уровень в нападении, разнообразить игру. Здорово, что у нас много талантливых ребят, которые в нужный момент могут помочь.

— То есть ставка идет на ровный коллектив без явных лидеров?

— Да, с такой командой трудно бороться, и это большой плюс для нас. Лидеры есть, но выделять кого-то конкретно я не буду. Важен весь коллектив, давайте обойдемся без фамилий.

— Вы сказали, что хорошо общаетесь со всеми игроками в команде. Получается, разногласия с бывшими партнерами по «Химкам» уже в прошлом?

— А с чего вы решили, что они должны быть? Разногласия.

— Вы давали интервью Delfi, где сказали, что у вас были не самые лучшие отношения со всеми партнерами, кроме Алексея Шведа.

— Так я же не говорил, что они плохие. Сейчас все нормально, общаемся хорошо.

— За судьбой «Химок» не следили? Клуб летом был на грани жизни и смерти.

— Нет, даже не читал об этом.

— Никаких эмоций не вызывает тот факт, что они больше не в элите российского и европейского баскетбола?

— Нет ни обиды, ни радости. Равнодушен. Тот период мой жизни в прошлом, я его закрыл для себя и иду дальше. Следить за прошлым, радоваться неудачам — это детский сад уже какой-то. Кому нечего делать, кто сидит дома и строчит комментарии, вот им, может, и интересно будет следить за новостями. Мне нисколько не интересно. У меня своя карьера, свой путь, свой баскетбол. Жизнь не останавливается. Теперь — новая команда, все мысли об УНИКСе.

— В целом несколько сезонов в «Химках» — это скорее плюс для вас или неудачный этап карьеры?

— Мы играли в Евролиге, и играли неплохо. Выигрывали у больших команд. Был как позитивный опыт, так и негативный. Как и везде. Где-то его больше, где-то меньше. Но опыт есть опыт. Мне кажется, опытный игрок лучше, чем игрок без опыта. Я много чего видел в своей карьере, много где выступал, так что для меня это только плюс.

Не вижу большой разницы — играть в Мадриде против «Реала» или в Саратове

— Наставник УНИКСа перед началом сезона говорил о задаче выйти в «Финал четырех» Евролиги. Насколько, на ваш взгляд, это реализуемая цель?

— Мы показали в последних играх, на что способны. Команда в хорошем игровом тонусе, ребята на эмоциях. Есть уверенность в себе, поэтому нет причин, по которым мы не сможем добиться такой цели. Обыграли несколько хороших клубов и дома, и на выезде. Так что все зависит от нас.

— У УНИКСа очень плотный график игр. Это серьезно осложняет тренировочный процесс?

— Всегда было так, для меня это не новость. Не первый год так, у больших команд всегда плотный график в календаре, есть промежутки со сложным периодом, когда много игр. Больше игр — меньше тренировок. Меньше игр — больше тренировок. Все распределяется, задача тренерского штаба — подготовить грамотный план работы, чтобы поддерживать всех в нужном ритме, но не перегружать.

— Вам комфортнее, когда больше игр или тренировок?

— Я играю в баскетбол, чтобы играть в баскетбол, а не тренироваться. Получаю кайф от самой игры. И каждая игра для меня как праздник. Занимаюсь этим уже больше 20 лет, и мне кажется, если люди делают что-то на протяжении такого количества времени, то в определенный момент это становится неотъемлемой частью жизни. Ты без этого не можешь.

— Команда сейчас на первом месте в Единой лиге ВТБ. Насколько сложно будет одновременно решать задачи в Лиге ВТБ и в Евролиге? Ведь сейчас отличный шанс впервые стать чемпионами.

— Легко никогда не бывает. И игроки не особо отделяют игры Лиги ВТБ, Евролиги. Есть задача выиграть матч, настраиваешь себя только на победу. Я не думаю, что сложно совмещать два турнира. Цель у нас — выиграть каждый матч, на который мы выходим. И все зависит от нас. От нашего настроя, того, как мы подготовимся.

— Согласитесь, сложно обмануть себя и одинаково настроиться на «Калев», «Автодор» после матчей с «Реалом» или «Барселоной»...

— Конечно, разница есть, но игроки не впервые встречаются с такой ситуацией. Понятно, что трудно перестроиться. Но нужно заставлять себя и бороться как в Мадриде, так и в Саратове. Когда ты выходишь на площадку, обыграть тебя может любой. И ты можешь победить в каждом матче. Поэтому я разницы большой не вижу.

— Основным соперником УНИКСа что в Евролиге, что в Лиге ВТБ наверняка будет петербургский «Зенит». У вас будет в этих играх особая личная мотивация?

— А почему мы выделяем именно «Зенит»? Между прочим, «Автодор» на втором месте в таблице. Есть много хороших команд, можно и проиграть им, и выиграть у них.

— И все же «Зенит» — один из фаворитов сезона, а вы провели заметный отрезок карьеры в Санкт-Петербурге. Наверняка остались какие-то воспоминания? Обычно на такие матчи особый настрой.

— То же самое у меня спрашивали, когда я играл в «Химках» против «Зенита». Это был период в моей карьере, и я о нем уже не думаю. Он в прошлом. Следующая игра у нас против «Олимпиакоса». Я и там тоже играл. Воспоминаний много о старых друзьях, партнерах, тренерах, но, как только ты выходишь на паркет, обо всем забываешь. Есть только твоя команда и твой противник. Уже после игры можно и пообщаться со старыми знакомыми, сотрудниками клуба.

— Раз уж вспомнили про «Олимпиакос», то поговорим и о греческих фанатах. Их называют одними из самых активных в Европе. Скучаете по этой атмосфере?

— У них просто сумасшествие в зале творится. Огромная поддержка, когда не идет вообще ничего, заводят и могут помочь. Настоящий шестой игрок. Подобной атмосферы, как в Греции, я еще нигде в жизни не испытывал.

— Такая атмосфера скорее давит или придает сил?

— Зависит от человека. По идее, без разницы, в Греции не понимаешь местного языка и не знаешь, что они тебе кричат. Матерят или поддерживают. Для меня лучше, чтобы был шум, а не тишина. Так интереснее, эмоциональнее. Я люблю фанатов и только рад, когда люди приходят поддерживать команду. В последней игре дома у нас было неплохо. Есть еще ограничения по количеству фанатов в Казани, но интерес к нашим матчам есть, и это приятно.

С женой переезд в Казань еще не обсуждали

— Как оцените Казань? Ее называют по-хорошему европейским городом в Поволжье.

— Особо пока ничего не видел, не гулял. Но по первым впечатлениям город красивый.

— В Латвии давно были? Не мешают закрытые границы?

— У меня латышский паспорт, поэтому я спокойно перемещаюсь. Приезжаю, когда хочу, в любой момент. Скучаю по сыну, который живет в Латвии. Привезти маленького сына сюда в Казань я тоже не могу. Поскольку я уезжаю, тренируюсь, а его будет не с кем оставить. Есть разные ситуации в жизни, из которых нужно искать выход.

— По ходу жизни вы были во многих городах мира. Где вы наиболее комфортно себя чувствуете?

— Не отвечу на этот вопрос. Сложно назвать конкретный город. Мне нравятся и Москва, и Латвия. И в Америке мне нравится жить. Нет одного места, где чувствую себя хорошо. Адаптируюсь ко всему, ко всем условиям.

— В плане быта и условий в Казани все хорошо?

— Отлично, все нравится. Руководство все делает для команды так, как и должно быть. Хорошо, что есть такие команды. УНИКС — один из лидеров в России, и условия соответствующие.

— Как вы проводите свободное время? Если оно вообще у вас бывает.

— Сейчас его меньше. Обычно с семьей, много разных у нас вариантов развлечений. С детьми, собаками на природе. В кино ходим, иногда. По музеям.

— Не хватает семьи? Или интернет компенсирует недостаток в общении?

— По семье всегда скучаешь, всегда не хватает. Но сейчас такой период в жизни, когда общаемся меньше. Адаптируемся и идем дальше, смотрим, как будет.

— Если контракт в итоге продлят хотя бы до конца сезона, перевезете жену в Казань?

— Не знаю. Пока это не обсуждали.