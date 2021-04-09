Кущенко: «Баскетболисты «Зенита» приблизились к плей-офф Евролиги»
9 апреля 2021, 23:18
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу «Зенита» в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (86:69).
«Петербуржцы теперь в шаге от плей-офф. «Зенит» сыграл очень дисциплинированно, добавился Блэк, а защита была местами безумной. «Маккаби» — серьезный соперник, но теперь нужно забыть эту игру, чтобы через три дня обыграть «Панатинаикос» — команду с большими традициями, играющую в иной баскетбол, нежели израильтяне. Важно сохранить голову и хладнокровие в решающей игре», — цитирует Кущенко ТАСС.
«Зенит» занимает 8-е место в таблице. В плей-офф проходит восемь команд.
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