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Кущенко: «Баскетболисты «Зенита» приблизились к плей-офф Евролиги»

9 апреля 2021, 23:18
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу «Зенита» в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (86:69).

«Петербуржцы теперь в шаге от плей-офф. «Зенит» сыграл очень дисциплинированно, добавился Блэк, а защита была местами безумной. «Маккаби» — серьезный соперник, но теперь нужно забыть эту игру, чтобы через три дня обыграть «Панатинаикос» — команду с большими традициями, играющую в иной баскетбол, нежели израильтяне. Важно сохранить голову и хладнокровие в решающей игре», — цитирует Кущенко ТАСС.

«Зенит» занимает 8-е место в таблице. В плей-офф проходит восемь команд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11112189

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