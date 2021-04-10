«Барселона» проиграла «Баварии»
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«Бавария» обыграла «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:72). Немецкая команда одержала вторую победу кряду.
Каталонцы с первого места вышли в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Валенсией» или «Зенитом». Мюнхенцы заняли 5-е место и встретятся с «Миланом».
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 72:82 (22:29, 15:14, 18:17, 17:22)
2
Зачет
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2
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