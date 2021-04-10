«Барселона» проиграла «Баварии»

«Бавария» обыграла «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:72). Немецкая команда одержала вторую победу кряду.

Каталонцы с первого места вышли в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Валенсией» или «Зенитом». Мюнхенцы заняли 5-е место и встретятся с «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 72:82 (22:29, 15:14, 18:17, 17:22)