Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Итудис назвал причины поражения ЦСКА от «Монако» в Евролиге

08:24
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал причины поражения красно-синих в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Монако» (80:97).

«Поздравляю «Монако» с победой. Очевидно, что у нашей команды было два лица. Первое мы показали в самом начале, когда заработали лидерство. Второе — с середины второй четверти, когда стал сказываться тот самый дополнительный день отдыха, который был у соперников. Мы оказались слабее физически и ментально, совершали огромное количество потерь, плохо защищались индивидуально», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице Евролиги, на счету команды 4 победы и 3 поражения.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-29-monaco-cska-report/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Умер муж Иваны Трамп актер Россано Рубиконди
5
3