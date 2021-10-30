Итудис назвал причины поражения ЦСКА от «Монако» в Евролиге
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал причины поражения красно-синих в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Монако» (80:97).
«Поздравляю «Монако» с победой. Очевидно, что у нашей команды было два лица. Первое мы показали в самом начале, когда заработали лидерство. Второе — с середины второй четверти, когда стал сказываться тот самый дополнительный день отдыха, который был у соперников. Мы оказались слабее физически и ментально, совершали огромное количество потерь, плохо защищались индивидуально», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице Евролиги, на счету команды 4 победы и 3 поражения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-29-monaco-cska-report/
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