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Центровой «Зенита» Пойтресс считает, что его команда провела потрясающую игру в Евролиге

23:14
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Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал победу своей команды над «Басконией» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги (83:54).

Команда из Витории во втором матче подряд крупно уступила в России (в прошлом туре неудачно сыграв с УНИКСом — 69:83).

— Я бы не сказал, что у «Басконии» слабая команда, они играли хорошо, — подчеркнул «СЭ» Алекс Пойтресс. — Просто мы провели потрясающую игру. Были сконцентрированы все 40 минут, показали очень слаженную защиту и организованное нападение. Очень хотели реабилитироваться за поражения «Реалу». Как оценю четыре блок-шота в одной игре? Да, это хорошое достижение, но все благодаря тому, что мы очень цепко действовали в обороне. Надо продолжать в том же духе.

На счету Пойтресса 8 очков, 9 подборов и 4 блок-шота.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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