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Тренер УНИКСа о победе над «Реалом»: «Я счастлив, против нас играла одна из сильнейших команд Евролиги»

Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над «Реалом» в Евролиге
09:58
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Реалом» (65:58) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Сегодня нам противостояла одна из сильнейших команд Евролиги, если не сильнейшая. Я очень счастлив, потому что обыграть «Реал» всегда крайне сложно, для этого необходимо показать действительно отличную защиту. Сегодня мы были очень-очень сконцентрированными, а также здорово оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках. Остановить «Реал» на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. Считаю, в заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки. Поздравляю своих игроков с очень важной победой», — приводит официальный сайт казанцев слова Перасовича.

УНИКС занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги с 3 победами и 4 поражениями.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=korolevskiy-priem-dlya-korolevskogo-kluba

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Иван Торопцев все материалы автора
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