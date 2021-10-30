Тренер УНИКСа о победе над «Реалом»: «Я счастлив, против нас играла одна из сильнейших команд Евролиги»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Реалом» (65:58) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Сегодня нам противостояла одна из сильнейших команд Евролиги, если не сильнейшая. Я очень счастлив, потому что обыграть «Реал» всегда крайне сложно, для этого необходимо показать действительно отличную защиту. Сегодня мы были очень-очень сконцентрированными, а также здорово оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках. Остановить «Реал» на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. Считаю, в заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки. Поздравляю своих игроков с очень важной победой», — приводит официальный сайт казанцев слова Перасовича.

УНИКС занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги с 3 победами и 4 поражениями.