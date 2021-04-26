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Дзюба поддержал баскетбольный «Зенит» перед домашними матчами с «Барселоной» в 1/4 финала Евролиги

12:39
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Нападающий футбольного «Зенита» Артем Дзюба поддержал баскетбольный «Зенит» перед домашними матчами плей-офф Евролиги с «Барселоной».

«Баскетбольный «Зенит», парни, удачи вам в матчах с «Барселоной». Будем болеть, переживать, крутая серия получается. И я думаю, что вам по силам победить. Мы будем за вас болеть, переживать, пройдите «Барселону», – приводит слова Дзюбы Twitter баскетбольного клуба.

После первых двух матчей счет в серии – 1:1. Третий матч соперники проведут в среду, 28 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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