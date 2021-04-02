И.о. главного тренера «Химок» о матче с ЦСКА: «Мы намерены показать свою лучшую игру»

И.о. главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Евролиги с ЦСКА.

«ЦСКА — лидер российского баскетбола на протяжении нескольких десятилетий, и в данной ситуации все очень просто: на этот матч никого настраивать не надо. Даже на усталости после вчерашней дополнительной пятиминутки, наша команда готова хорошо потренироваться и играть на максимуме. Так как это «дерби Ленинградки», классическое противостояние и всегда событие для любого игрока. Настроены биться, показать свою лучшую игру и оставить на площадке все силы», — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Химки», одержав 4 победы в 31 матче, занимают последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА (21 победа в 31 матче) — на третьем месте.