Карасев рассказал о перспективах «Химок» перед матчем с ЦСКА в Евролиге

Форвард «Химок» Сергей Карасев поделился ожиданиями от матча Евролиги с ЦСКА.

«Всегда тяжело играть спаренные матчи, и для нас самое главное — успеть восстановиться. Нужно выйти и сыграть с такой же энергией и самоотдачей, как против АСВЕЛа. Приятно было победить в последней домашней игре Евролиги и порадовать своих болельщиков. Также мы самим себе доказали, что мы можем уверенно играть концовки в Евролиге, и эта победа стала для нас хорошим толчком и добавила позитивных эмоций», — цитирует Карасева официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Химки», одержав 4 победы в 31 матче, занимают последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА (21 победа в 31 матче) — на третьем месте.