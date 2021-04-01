«Панатинаикос» в овертайме победил «Милан», «Бавария» обыграла «Жальгирис»
1 апреля 2021, 23:45
«Панатинаикос» обыграл «Милан» (86:83 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Бавария» победила «Жальгирис» (71:70). «Црвена Звезда» выиграла у «Маккаби» (76:64).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 86:83 ОТ (15:26, 14:20, 20:13, 21:11, 16:13)
«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 71:70 (21:22, 16:14, 20:18, 14:16)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 76:64 (15:21, 18:13, 20:11, 23:19)
1 апреля.
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